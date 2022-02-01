Стрілянина в Дніпрі – ДБР спростувало самогубство Рябчука

https://racurs.ua/ua/n166491-strilyanyna-v-dnipri-dbr-sprostuvalo-samogubstvo-ryabchuka.html

Ракурс

Артем Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, перебуває під вартою.

Державне бюро розслідувань (ДБР) спростувало інформацію про самогубство хлопця. Про це повідомили у прес-службі відомства.

ДБР закликає журналістів користуватись офіційною інформацією та не поширювати фейки. Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує, — йдеться в заяві.

Також зазначається, що Державне бюро робить все можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягнути винних до відповідальності.

Раніше підозрюваному в стрілянині Артему Рябчуку обрали запобіжний захід — 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Відповідне рішення 28 січня пізно ввечері ухвалив Кіровський районний суд Дніпра. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину.

Мені щиро жаль тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час. Моє єдине бажання — не відправляйте мене на гаупвахту, а в слідчий ізолятор, — сказав Рябчук.













За словами його адвоката, обвинувачений не хоче повертатися до того місця, «де над ним знущалися».

Нагадаємо, що в ніч на 27 січня в Дніпрі сталася стрілянина заводі «Південмаш». Солдат-строковик Нацгвардії з автомата Калашникова убив п’ятьох людей і стільки ж поранив.