Стрельба в Днепре – ГБР опровергло самоубийство Рябчука

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Ракурс

Артем Рябчук, расстрелявший товарищей по службе в Днепре, находится под стражей.

Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло информацию о самоубийстве парня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ГБР призывает журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Государственное бюро делает все возможное, чтобы поскорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Ранее подозреваемому в стрельбе Артему Рябчуку избрали меру пресечения — 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе без права внесения залога.

Соответствующее решение 28 января поздно вечером принял Кировский районный суд Днепра. Выступая в суде, Рябчук заявил, что признает свою вину.

Мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать это время. Мое единственное желание — не отправляйте меня на гаупвахту, а в следственный изолятор, — сказал Рябчук.













По словам его адвоката, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, «где над ним издевались».

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла стрельба на заводе «Южмаш». Солдат-срочник Нацгвардии из автомата Калашникова убил пятерых человек и столько же ранил.