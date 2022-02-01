https://racurs.ua/n166490-es-vyrvalas-vpered-slugi-otstaut-reyting-partiy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партий обновился в Украине. Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Европейская солидарность».

За нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Второй результат показала политическая партия «Слуга народа» — 12,8% и 18,4% соответственно. За ВО «Батькивщина» готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

Среди других партий голоса распределились так:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,3% и 9,0%;

«Разумная политика» — 6,0% и 8,7%;

«Наши» — 3,7% и 5,3%;

«Сила и честь» — 3,4% и 4,8%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2,3 и 3,2%.

По сравнению с октябрем 2021 года значительно вырос рейтинг «Европейской солидарности» (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг «Украинской стратегии Гройсмана» (с 4,6% до 2,3%).

Напомним, ранее мы сообщали, что новый рейтинг кандидатов в президенты Украины обнародовали социологи. Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

За действующего главу государства Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. А 24,2% опрошенных готовы голосовать за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.