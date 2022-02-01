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Ракурс
Рейтинг партій. Інфографіка: Центр Разумкова

«ЄС» вирвалася вперед, «слуги» пасуть задніх — рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)

1 лют 2022, 16:00
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Рейтинг партій оновився в Україні. Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія «Європейська солідарність».

За неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. Про це йдеться у дослідження Центра Разумкова.

Другий результат показала політична партія «Слуга народу» — 12,8% та 18,4%, відповідно. За ВО «Батьківщина» готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

Серед інших партій голоси розподілилися б так:

  • «Опозиційна платформа — За життя» — 6,3% та 9,0%;
  • «Розумна політика» — 6,0% та 8,7%;
  • «Наші» — 3,7% та 5,3%;
  • «Сила і честь» — 3,4% та 4,8%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 2,3 та 3,2%.

У порівнянні з жовтнем 2021 року значно зріс рейтинг «Європейської солідарності» (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг «Української стратегії Гройсмана» (з 4,6% до 2,3%).

Рейтинг партій. Інфографіка: Центр Разумкова

Динаміка. Інфографіка: Центр Разумкова

Реакція. Скріншот: Ракурс







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг кандидатів у президенти України оприлюднили соціологи. Якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати.

За чинного главу держави Володимира Зеленського планують голосувати 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. А 24,2% опитаних готові голосувати за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Джерело: Ракурс


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