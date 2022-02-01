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Ракурс
Скільки українців підтримують другий термін Зеленського – опитування

Скільки українців підтримують другий термін Зеленського — опитування

1 лют 2022, 15:51
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Володимир Зеленський, президент України, знижує свій рейтинг довіри — все більше українців не хочуть бачити його кандидатом на наступних виборах.

Проти його балотування в 2024 році висловлюються 62,5% опитаних. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Протилежну думку мають 18,6% респондентів, решта опитаних не визначилися з вибором.







Дослідження провели з 28 по 31 січня 2022 року в режимі телефонного опитування. Опитали 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, рейтинг довіри до президента Володимира Зеленського впав до 27% станом на кінець 2021 року. Такий висновок зробили аналітики Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: Ракурс


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