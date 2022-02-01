Скільки українців підтримують другий термін Зеленського – опитування

https://racurs.ua/ua/n166489-skilky-ukrayinciv-pidtrymuut-drugyy-termin-zelenskogo-opytuvannya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, знижує свій рейтинг довіри — все більше українців не хочуть бачити його кандидатом на наступних виборах.

Проти його балотування в 2024 році висловлюються 62,5% опитаних. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Протилежну думку мають 18,6% респондентів, решта опитаних не визначилися з вибором.

Дослідження провели з 28 по 31 січня 2022 року в режимі телефонного опитування. Опитали 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, рейтинг довіри до президента Володимира Зеленського впав до 27% станом на кінець 2021 року. Такий висновок зробили аналітики Київського міжнародного інституту соціології.