Рейтинг недовіри до Зеленського сягнув 50% - опитування

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Рейтинг довіри до президента Володимира Зеленського впав до 27% станом на кінець 2021 року. Такий висновок зробили аналітики Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на основі опитування, проведеного торік 3−11 грудня.

Рейтинг недовіри Зеленському сягає 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Рік тому Зеленському довіряли 32%. Таким чином частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5%, — зазначають у КМІС.

За даними дослідження, фактично серед респондентів переважає недовіра президенту, парламенту, уряду, правоохоронним органам (поліції, СБУ), ЗМІ (як українським так і російським).

Кабінету міністрів та Верховній Раді довіряють 14%, парламенту — 11%.

Водночас 30−35% довіряють Патрульній поліції, СБУ та Національні поліції.

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів. Щодо російських медіа — їм довіряють 3% громадян.

Нагадаємо, соцопитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю з урахуванням випадкової вибірки мобільних номерів серед 2 тис. респондентів, які мешкають у всіх областях України (окрім АР Крим).