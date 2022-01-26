Рейтинг недоверия Зеленскому достиг 50% - опрос

https://racurs.ua/n166212-reyting-nedoveriya-zelenskomu-dostig-50-opros.html

Ракурс

Рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому упал до 27% по состоянию на конец 2021 года. Такой вывод сделали аналитики Киевского международного института социологии (КМИС) на основе опроса, проведенного в прошлом году 3−11 декабря.

Рейтинг недоверия Зеленскому достигает 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет -23%. Год назад Зеленскому доверяли 32%. Таким образом доля доверяющих президенту снизилась на 5%, — отмечают в КМИС.

По данным исследования, фактически среди респондентов преобладает недоверие президенту, парламенту, правительству, правоохранительным органам (полиции, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

Кабинету министров и Верховной Раде доверяют 14%, парламенту — 11%.

В то же время, 30−35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальной полиции.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов. Что касается российских медиа — им доверяют 3% граждан.

Напомним, соцопрос КМИСа проводился методом телефонных интервью с учетом случайной выборки мобильных номеров среди 2 тыс. респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым).