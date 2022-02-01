Сколько украинцев поддерживают второй срок Зеленского – опрос

https://racurs.ua/n166489-skolko-ukraincev-podderjivaut-vtoroy-termin-zelenskogo-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, теряет доверие украинцев — все больше людей не желают видеть его кандидатом на следующих выборах.

Против его баллотирования в 2024 году высказываются 62,5% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Противоположное мнение имеют 18,6% респондентов, остальные опрошенные не определились с выбором.

Исследование было проведено с 28 по 31 января 2022 года в режиме телефонного опроса. Опросили 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,9%.

Напомним, рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому упал до 27% по состоянию на конец 2021 года. Такой вывод сделали аналитики Киевского международного института социологии.