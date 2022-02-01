Порошенко приблизился к Зеленскому в новом президентском рейтинге

Президент Владимир Зеленский. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n166488-poroshenko-priblizilsya-k-zelenskomu-v-novom-prezidentskom-reytinge.html

Ракурс

Новый рейтинг кандидатов в президенты Украины обнародовали социологи.

Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За действующего главу государства Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. А 24,2% опрошенных готовы голосовать за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют опросы Центра Разумкова.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко выразили желание проголосовать 10,3% украинцев, а 8,2% респондентов готовы отдать голоса за бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По 7,0% проголосовали бы за представителя ОПЗЖ Юрия Бойко и бывшего нардепа Евгения Мураева.

Игорю Смешку готовы отдать голоса 5,4% опрошенных, Владимиру Гройсману — 3,1%, Олегу Ляшко — 2,0%, Виктору Медведчуку — 1,6%, Олегу Тягнибоку — 0,9%.

Исследование Центра Разумкова проводилось с 28 по 31 января 2022 года среди 1 тыс. 206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрашивали украинцев методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, аналитики Киевского международного института социологии выяснили, что рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому упал до 27% по состоянию на конец 2021 года и достигал 50%. Оказалось, что среди большинства опрошенных преобладает недоверие президенту, парламенту, правительству, силовикам и СМИ.