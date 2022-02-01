https://racurs.ua/n166487-300-spartancev-slugi-ne-otkazalis-ot-zakona-o-sokraschenii-rady.html

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Сокращение количества депутатов в Верховной Раде продвигают «слуги» — законопроект уже сейчас «лежит на столе» и готов к голосованию. Об этом во время брифинга заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

Корниенко напомнил, что принятие таких конституционных изменений было обещанием ряда партий, для этого нужно 300 голосов.

Давайте выполнять предвыборные обещания, выполнять неформальные обещания, которые звучали на площадях, на эфирах. Я не видел ни одной партии, которая бы перед выборами не обещала сократить количество Верховной Рады — такое обещание всегда было в Украине, — рассказал Корниенко.

В частности, в этом законопроекте есть норма о закреплении в Конституции пропорциональной избирательной системы. Корниенко обратил внимание, что на данном этапе для Украины лучшей будет пропорциональная система с открытым списком. Также он отметил необходимость обновления устаревшего законодательства о партиях.

Сейчас оно не дает много возможностей работать партиям на местах, кроме как открывать приемные, арендовать помещения. Даже предоставление юридических консультаций по взгляду НАЗК — это услуга, которую партия не может предоставлять. Нужно усиливать компонент сотрудничества с местными общинами, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины рассказал, какие фракции в течение двух лет работы Верховной Рады больше всего саботировали голосование. Эксперты КИУ проанализировали показатели участия парламентариев в голосованиях с августа 2019 года по август 2021 года.