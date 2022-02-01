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Скорочення кількості депутатів у Верховній Раді просувають «слуги» — законопроект уже зараз «лежить на столі» та готовий до голосування. Про це під час брифінгу заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко нагадав, що ухвалення таких конституційних змін було обіцянкою низки партій, для цього треба 300 голосів.

Нумо виконувати передвиборчі обіцянки, виконувати неформальні обіцянки, які лунали на майданах, на ефірах. Я не бачив жодної партії, яка б перед виборами не обіцяла скоротити кількість Верховної Ради — така обіцянка завжди була в Україні, — розповів Корнієнко.

Зокрема в цьому законопроекті є норма про закріплення в Конституції пропорційної виборчої системи. Корнієнко звернув увагу, що на даному етапі для України найкращою буде пропорційна з відкритими списками. Також він наголосив на необхідності оновлення застарілого законодавства про партії.

Зараз воно не дає багато можливостей працювати партіям на територіях, крім як відкривати приймальні, орендувати приміщення. Навіть надання юридичних консультацій із погляду НАЗК — це послуга, яку партія не може надавати. Треба підсилювати компонент співпраці з місцевими громадами, — зауважив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Комітет виборців України розповів, які фракції впродовж двох років роботи Верховної Ради найбільше саботували голосування. Експерти КВУ проаналізували показники участі парламентарів у голосуваннях із серпня 2019 року по серпень 2021 року.