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Ракурс
КВУ назвав депутатів, які два роки саботували голосування у Раді

КВУ назвав депутатів, які два роки саботували голосування у Раді

3 вер 2021, 14:10
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Комітет виборців України розповів, які фракції впродовж двох років роботи Верховної Ради найбільше саботували голосування. Експерти КВУ проаналізували показники участі парламентарів у голосуваннях з серпня 2019 року по серпень 2021 року.

12 депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Вони під час волевиявлення не натискали кнопки «за», «проти» чи «утримався». Найнижчі показники серед всіх нардепів — у Вадима Столара з ОПЗЖ, який за два роки взяв участь лише у 2,5% голосувань, інформує КВУ.

В антирейтингу голосувань також лідирують:

  • Степан Івахів, котрий входить до фракційної групи «За майбутнє" - він взяв участь в 4% голосувань;

  • Вадим Рабінович з ОПЗЖ — брав участь у 5% голосувань;

  • Андрій Деркач (позафракційний) — 7%;

  • Ігор Абрамович з ОПЗЖ — 7%,

  • Ігор Палиця («За майбутнє") — 8%;

  • Олександр Дубінський (екс-«слуга»), — 8%;

  • Дмитро Шенцев (позафракційний, екс-член «Опозиційного блоку») — 8%,

  • Тарас Козак (ОПЗЖ) — 9%;

  • Олександр Герега («За майбутнє") — 10%;

  • Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) — 10%;

  • Олександр Фельдман (ОПЗЖ) — 10%.

Серед фракцій і груп Ради найвищі показники голосувань в депутатів «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому представники монобільшості взяли участь у 84% голосувань, депутати ЄС — 80%. Нижчі показники голосувань в депутатів «Голосу» (74%), групи «Довіра» (71%) та ВО «Батьківщина» (63% голосувань).

Найнижчі результати в депутатів групи «За майбутнє" та депутатів «Опозиційної платформи За життя». Депутати «За майбутнє" взяли участь в 53% голосувань, ОПЗЖ — 46%.


Частина народних депутатів безвідповідально ставляться до своїх обов’язків, ігноруючи абсолютну більшість голосувань Верховної Ради… Попри те, що у ВР запроваджено систему штрафів за відмову від голосувань, це не надто впливає на дії парламентарів, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Загалом за два роки відбувалося 9,5 тис. голосувань.

Джерело: Ракурс


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