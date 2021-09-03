КИУ назвал депутатов, которые два года саботировали голосования

КИУ назвал депутатов, которые два года саботировали голосованияhttps://racurs.ua/n159603-kiu-nazval-deputatov-kotorye-dva-goda-sabotirovali-golosovaniya.htmlРакурс
Комитет избирателей Украины рассказал, какие фракции в течение двух лет работы Верховной Рады больше остальных саботировали голосования. Эксперты КИУ проанализировали показатели участия парламентариев в голосованиях с августа 2019 года по август 2021 года.
12 депутатов пропустили 90% голосований Рады. Они во время волеизъявления не нажимали кнопки «за», «против» или «воздержался». Самые низкие показатели среди всех нардепов — у Вадима Столара из ОПЗЖ, который за два года принял участие лишь в 2,5% голосований, информирует КИУ.
В антирейтинг голосований также попали:
Степан Ивахив, который входит в фракционную группу «За будущее» — он принял участие в 4% голосований;
Вадим Рабинович из ОПЗЖ — участвовал в 5% голосований;
Андрей Деркач (внефракционный) — 7%;
Игорь Абрамович из ОПЗЖ — 7%,
Игорь Палица («За будущее») — 8%;
Александр Дубинский (экс-«слуга») — 8%;
Дмитрий Шенцев (внефракционный, экс-член «Оппозиционного блока») — 8%,
Тарас Козак (ОПЗЖ) — 9%;
Александр Герега («За будущее») — 10%;
Юлия Левочкина (ОПЗЖ) — 10%;
Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 10%.
Среди фракций и групп Рады самые высокие показатели голосований у депутатов «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем представители монобольшинства приняли участие в 84% голосований, депутаты ЕС — 80%. Низкие показатели голосований у депутатов «Голоса» (74%), группы «Доверие» (71%) и ВО «Батькивщина» (63% голосований).
Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» и депутатов «Оппозиционного платформы За жизнь». Депутаты «За будущее» приняли участие в 53% голосований, ОПЗЖ — 46%.
Часть народных депутатов безответственно относятся к своим обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия парламентариев, — отметил глава КИУ Алексей Кошель.
Всего за два года состоялось 9,5 тыс. голосований.