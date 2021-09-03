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Ракурс
КИУ назвал депутатов, которые два года саботировали голосования

КИУ назвал депутатов, которые два года саботировали голосования

3 сен 2021, 14:10
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Комитет избирателей Украины рассказал, какие фракции в течение двух лет работы Верховной Рады больше остальных саботировали голосования. Эксперты КИУ проанализировали показатели участия парламентариев в голосованиях с августа 2019 года по август 2021 года.

12 депутатов пропустили 90% голосований Рады. Они во время волеизъявления не нажимали кнопки «за», «против» или «воздержался». Самые низкие показатели среди всех нардепов — у Вадима Столара из ОПЗЖ, который за два года принял участие лишь в 2,5% голосований, информирует КИУ.

В антирейтинг голосований также попали:

  • Степан Ивахив, который входит в фракционную группу «За будущее» — он принял участие в 4% голосований;

  • Вадим Рабинович из ОПЗЖ — участвовал в 5% голосований;

  • Андрей Деркач (внефракционный) — 7%;

  • Игорь Абрамович из ОПЗЖ — 7%,

  • Игорь Палица («За будущее») — 8%;

  • Александр Дубинский (экс-«слуга») — 8%;

  • Дмитрий Шенцев (внефракционный, экс-член «Оппозиционного блока») — 8%,

  • Тарас Козак (ОПЗЖ) — 9%;

  • Александр Герега («За будущее») — 10%;

  • Юлия Левочкина (ОПЗЖ) — 10%;

  • Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 10%.

Среди фракций и групп Рады самые высокие показатели голосований у депутатов «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем представители монобольшинства приняли участие в 84% голосований, депутаты ЕС — 80%. Низкие показатели голосований у депутатов «Голоса» (74%), группы «Доверие» (71%) и ВО «Батькивщина» (63% голосований).

Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» и депутатов «Оппозиционного платформы За жизнь». Депутаты «За будущее» приняли участие в 53% голосований, ОПЗЖ — 46%.


Часть народных депутатов безответственно относятся к своим обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия парламентариев, — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего за два года состоялось 9,5 тыс. голосований.

Источник: Ракурс


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