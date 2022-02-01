Порошенко наблизився до Зеленського в новому президентському рейтингу

Президент Володимир Зеленський. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n166488-poroshenko-nablyzyvsya-do-zelenskogo-v-novomu-prezydentskomu-reytyngu.html

Ракурс

Новий рейтинг кандидатів у президенти України оприлюднили соціологи.

Якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати. За чинного главу держави Володимира Зеленського планують голосувати 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. А 24,2% опитаних готові голосувати за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Про це свідчать опитування Центру Разумкова.

За лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко висловили бажання проголосувати 10,3% українців, а 8,2% респондентів готові віддати голоси за колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. По 7,0% проголосували б за представника ОПЗЖ Юрія Бойка та колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Ігорю Смешку готові віддати голоси 5,4% опитаних, Володимиру Гройсману — 3,1%, Олегу Ляшку — 2,0%, Віктору Медведчуку — 1,6%, Олегу Тягнибоку — 0,9%.

Дослідження Центру Разумкова проводилося з 28 по 31 січня 2022 року серед 1 тис. 206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитували українців методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, аналітики Київського міжнародного інституту соціології з’ясували, що рейтинг довіри до президента Володимира Зеленського впав до 27% станом на кінець 2021 року й сягав 50%. Виявилося, що серед більшості опитаних переважає недовіра президенту, парламенту, уряду, силовикам та ЗМІ.