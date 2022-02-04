Зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині готує Ердоган

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Ракурс

Переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України та РФ, можуть пройти в Туреччині.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє турецьке видання Anadolu.

На запитання журналіста, чи зможе Анкара звести Зеленського та Путіна за одним столом переговорів, Ердоган відповів, що очікує візиту президента РФ до Туреччини після повернення з Китаю.

Зараз ми визначимося з датою. Ми хочемо провести цю зустріч, щоб зібрати разом Путіна і Зеленського на високому рівні. Наша домовленість із паном Зеленським була саме в цьому напрямі. Я вірю, що це дасть можливість новому формату. Надія на це виникла в мене під час зустрічі з Зеленським, — зазначив Ердоган.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Москва не відкидає можливості такої зустрічі, однак поки що остаточного розуміння та домовленостей немає.

Зауважимо, що наразі в Офісі українського президента не відреагували на слова Ердогана. Однак президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував президенту країни-агресора провести зустріч у «будь-якому» форматі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели переговори у Києві. Президент України заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яку підписали сторони, допоможе вже найближчим часом досягти 10 млрд дол. торгового балансу між країнами за рік. Торік цей баланс виріс на рекордні 60% до 7,5 млрд дол.

Також Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за бажання стати посередником у переговорах між Україною та РФ.

Джерело: Anadolu