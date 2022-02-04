Встречу Зеленского и Путина в Турции готовит Эрдоган

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Переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и РФ, могут пройти в Турции.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает турецкое издание Anadolu.

На вопрос журналиста, сможет ли Анкара посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, Эрдоган ответил, что ожидает визита президента РФ в Турцию по возвращении из Китая.

Сейчас мы определимся с датой. Мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Наша договоренность с Зеленским была именно в этом направлении. Я верю, что это может создать новый формат. Надежда на это возникла у меня во время встречи с Зеленским, — отметил Эрдоган.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возможности такой встречи, однако пока окончательного понимания и договоренностей нет.

Отметим, что в Офисе украинского президента пока не отреагировали на слова Эрдогана. Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал президенту страны-агрессора провести встречу в любом формате.

Напомним, Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Киеве. Президент Украины заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, которое сегодня подписали стороны, поможет уже в ближайшее время достичь 10 млрд долл. торгового баланса между странами за год. В прошлом году этот баланс вырос на рекордные 60% до 7,5 млрд долл.

Также Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за желание стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

Источник: Anadolu