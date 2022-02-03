«Байрактары» и мирные переговоры в Стамбуле — о чем говорили Зеленский и Эрдоган

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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели 3 февраля в Киеве переговоры.

После трехчасового разговора они вышли к медиа. Президент Украины заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, которое сегодня подписали стороны, поможет уже в ближайшее время достичь 10 млрд долл. торгового баланса между странами за год. В прошлом году этот баланс вырос на рекордные 60% до 7,5 млрд долл.

Также Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за желание стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

Внимание было уделено сотрудничеству в оборонной промышленности — созданию совместных предприятий, обмену опытом и технологиями. Заключено соглашение, которое расширит производство «Байрактаров» в Украине, — отметил Зеленский.

Ранее Министр обороны Алексей Резников заявил, что после подписания рамочного соглашения с Турцией Украина может построить собственный завод по производству беспилотников Bayraktar. Кроме того, по его словам, в Украине появится центр подготовки операторов беспилотных дронов Bayraktar разных категорий, а для следующего поколения Bayraktar используют украинские двигатели производства «Мотор Сич».

Зеленский предположил, что Турция откроет представительства в Харькове и Львове.

Эрдоган также сделал несколько заявлений на брифинге с Зеленским в Киеве. Он отметил, что его визит пришелся на чувствительный период и отметил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым.

Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран. Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров, — сообщил Эрдоган.

Турецкий президент подверг критике Запад за «безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ». Он заявил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса «двух соседних дружественных стран». И он за то, чтобы «погасить пожар, а не разжигать его».