Где купить или арендовать жилье в Киеве

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Столица Украины — один из крупнейших городов Европы. Здесь жить перспективно и выгодно. Поэтому жители других регионов постоянно приезжают в Киев в поисках лучшей жизни.

Прежде чем отправиться в столицу, нужно узнать обо всех преимуществах и недостатках районов. Если нужна квартира в Киеве, купить ее всегда можно с помощью сервиса OLX. Здесь можно найти предложения от застройщиков и владельцев.

Что учитывать при выборе места в городе?

Есть несколько факторов, которые стоит обязательно учитывать при выборе места в городе. Среди наиболее значимых из них:

социальная инфраструктура;

транспорт;

безопасность;

экологическая обстановка;

стоимость жилья.

Наиболее развитыми в плане социальной и торгово-развлекательной инфраструктуры считаются Оболонский, Святошинский, Соломенский и Днепровский район.

Разнообразие транспорта позволяет добраться в любую точку Киева достаточно быстро. Но нужно выбирать место жительства так, чтобы на дорогу к месту работы или учебы не уходило ежедневно более 1,5−2 часов (в обе стороны).

Другие факторы выбора

Самыми опасными районами города считаются Дарницкий, Соломенский и Днепровский, а самый безопасный — Печерский. Но не стоит делать поспешных выводов: нужно предварительно изучить инфраструктуру, соседей: на Дарнице тоже можно жить очень спокойно.

Наиболее благоприятная экологическая обстановка в Голосеевском и Днепровском районе. Здесь много зеленых насаждений, есть выход к водоемам. Поэтому семьям с детьми стоит поселиться именно здесь, чтобы можно было чаще выходить на природу.

Самым дорогим в плане стоимости и аренды считается Печерский район. Стоимость одного квадратного метра здесь может превышать 3 тыс. долларов. Деснянский район считается самым дешевым: недвижимость здесь может быть дешевле в три раза, чем на Печерске. Но многое зависит и от расположения многоэтажки. Если она расположена вблизи оживленных улиц, остановок общественного транспорта, то за аренду или покупку также придется отдать немалые деньги.