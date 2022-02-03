Лукашенко запрещает транзит литовских нефтепродуктов — как это повлияет на Украину

https://racurs.ua/n166581-lukashenko-zapreschaet-tranzit-litovskih-nefteproduktov-kak-eto-povliyaet-na-ukrainu.html

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Беларусь с 7 февраля вводит запрет на транзит по своей территории нефтепродуктов и удобрений из Литвы в Украину. Непризнанный в мире диктатор Александр Лукашенко вводит этот запрет в ответ на запрет транзита белорусских удобрений через порты Литвы.

После этого запрет на транзит белорусских нефтепродуктов и угольных масел ввела и Эстония.

Литовские нефтепродукты и удобрения занимают в структуре импорта в Украину большую долю. По данным Argusmedia, в 2021 году Литва отгрузила на украинский рынок:

696 тыс. т дизтоплива — это 10% импорта ДТ в Украину;

265 тыс. т бензина А-95 и А-98, или 20,5% всех импортных поставок;

59,1 тыс т авиатоплива, или 36% заграничных поставок керосина;

57,6 тыс. т дорожного битума, или 6% в общих поставках;

27,4 тыс. т сжиженного газа, или 1,8% зарубежных поставок;

290,2 тыс. т удобрений или 8,3% импортных поставок.

В настоящее время Литва рассматривает вариант поставки своих нефтепродуктов в Украину через Польшу, однако такой маршрут увеличит затраты на логистику, а соответственно сделает литовское горючее еще более дорогим по сравнению с белорусским, сообщает «Монополист». Участники рынка рассказывают, что литовские нефтепродукты до запрета на транзит продавались в Украине с премией.

Запрещая транзит литовских нефтепродуктов и удобрений, белорусы пытаются увеличить свою долю на рынке Украины. По словам директора «А-95» Сергея Куюна, из-за санкций Беларусь фактически потеряла все внешние рынки сбыта нефтепродуктов, кроме Украины, а потому остановка транзита литовского горючего будет ей на руку.

Еще больше возрастет доля белорусских и российских нефтепродуктов в Украине. Она и так была очень высокой, более 70% по дизелю, а будет 75%. Что касается влияния запрета на цены, то не так все плохо. Сейчас зима, мертвый сезон для рынка нефтепродуктов, запасы большие, а потому мы пройдем эту утрату более-менее спокойно. Возможны колебания на оптовом рынке, но на розничном у нас действует государственное регулирование цен, основанное на мировых котировках, а не на внутренних. Поэтому потребитель, я думаю, не увидит этих изменений на колонках АЗС, — рассказал Куюн.

Источник: «Монополист»