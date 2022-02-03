Лукашенко забороняє транзит литовських нафтопродуктів - як це вплине на Україну

https://racurs.ua/ua/n166581-lukashenko-zaboronyaie-tranzyt-lytovskyh-naftoproduktiv-yak-ce-vplyne-na-ukrayinu.html

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Білорусь з 7 лютого вводить заборону на транзит своєю територією нафтопродуктів та добрив з Литви в Україну. Невизнаний у світі Олександр Лукашенко вводить заборону у відповідь на заборону транзиту білоруських добрив через порти Литви.

Після цього свою заборону на транзит білоруських нафтопродуктів та вугільних масел запровадила й Естонія.

Литовські нафтопродукти та добрива займають в структурі імпорту в Україну чималу частку. За даними Argusmedia, в 2021 році Литва відвантажила на український ринок:

696 тис т дизпалива — це 10% імпорту ДП в Україну;

265 тис т бензину А-95 та А-98, або 20,5% усіх імпортних поставок;

59,1 тис т авіапалива, або 36% закордонних поставок гасу;

57,6 тис т дорожнього бітуму, або 6% у загальних постачаннях;

27,4 тис т скрапленого газу, або 1,8% зарубіжних поставок;

290,2 тис. т добрив, або 8,3% імпортних поставок.

Наразі Литва розглядає варіант постачання своїх нафтопродуктів в Україну через Польщу, однак такий маршрут збільшить затрати на логістику, а відповідно зробить литовське пальне ще більш дорогим порівняно з білоруським, повідомляє «Монополіст». Учасники ринку розповідають, що литовські нафтопродукти і до заборони на транзит продавалися в Україні з премією.

Заборонивши транзит литовських нафтопродуктів та добрив, білоруси намагаються збільшити свою частку на ринку України. За словами директора «А-95» Сергія Куюна, через санкції Білорусь фактично втратила всі зовнішні ринку збуту нафтопродуктів, крім України, а тому зупинка транзиту литовського пального грає їм на руку.

Ще більше зросте частка білоруських та російських нафтопродуктів в Україні. Вона і так була дуже високою, понад 70% по дизелю, а буде 75%. Щодо впливу заборони на ціни, то тут не так все погано. Зараз зима, мертвий сезон для ринку нафтопродуктів, запаси великі, а тому пройдемо цю втрату більш-менш спокійно. Можливі коливання на оптовому ринку, але на роздрібному у нас діє державне регулювання цін, яке базується на світових котируваннях, а не внутрішніх. А тому споживач, я думаю, не побачить цих змін на колонках АЗС, — розповів Куюн.

Джерело: «Монополіст»