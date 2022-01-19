https://racurs.ua/ua/n165899-ciny-na-naftu-b-ut-semyrichni-rekordy-stala-vidoma-prychyna.html

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Ціни на нафту продовжують зростати, оновлюючи максимуми з 2014 року через ризик перебоїв постачання з Близького Сходу.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent склала 88,36 дол. за барель, що на 0,85 дол. (0,97%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Про це стало відомо з даних біржі ICE Futures.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі досягла 86,41 дол. за барель, що на 0,98 дол. (1,15%) вище за значення попередньої сесії. Напередодні обидві марки закрилися на максимальних відмітках з 13 жовтня 2014 року.

Зростання цін спостерігається через ризик дефіциту палива на світовому ринку через скорочення постачання та нездатність деяких країн ОПЕК+ наростити видобуток до узгоджених рівнів.

Водночас на великому нафтопроводі Кіркук-Джейхан, що з'єднує Ірак і Туреччину, стався вибух, через що робота трубопроводу була призупинена. Щодобово по нафтопроводу прокачується понад 450 тис. барелів нафти.

Геополітичні проблеми Росії та ОАЕ посилюють проблеми з постачанням. ОАЕ скликали засідання Радбезу ООН, щоб засудити напад на Абу-Дабі в понеділок з боку єменського руху хуситів, що загрожують подальшими нападами, а російські війська вишикувалися на межі з Україною. Білий дім називає цю кризу вкрай небезпечною і заявляє, що РФ може почати вторгнення в будь-який момент.

Через це зростання цін на нафту може продовжуватися в найближчі кілька місяців, оскільки попит відновлюється, а можливості ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції обмежені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державний департамент США обговорив постачання газу в ЄС у випадку нападу Росії на Україну або санкцій проти РФ. Штати звернулися в міжнародні енергетичні компанії із запитом, чи зможуть вони забезпечити додаткове постачання газу в при необхідності.