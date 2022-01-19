https://racurs.ua/n165899-ceny-na-neft-but-semiletnie-rekordy-stala-izvestna-prichina.html

Ракурс

Цены на нефть продолжают расти, обновляя максимумы с 2014 года из-за рисков перебоев поставок с Ближнего Востока.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 88,36 дол. за баррель, что на 0,85 дол. (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом стало известно из данных биржи ICE Futures.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи достигла 86,41 дол. за баррель, что на 0,98 дол. (1,15%) выше значения предыдущей сессии. Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года.

Рост цен наблюдается из-за риска дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу до согласованных уровней.

В то же время на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена. Ежесуточно по нефтепроводу прокачивается свыше 450 тыс. баррелей нефти.

Геополитические проблемы России и ОАЭ усугубляют проблемы со снабжением. ОАЭ созвали заседание Совбеза ООН, чтобы осудить нападение на Абу-Даби в понедельник со стороны йеменского движения хуситов, угрожающих дальнейшими нападениями, а российские войска выстроились на границе с Украиной. Белый дом называет этот кризис крайне опасным и заявляет, что РФ может начать вторжение в любой момент.

Из-за этого рост цен на нефть может продолжаться в ближайшие несколько месяцев, поскольку спрос восстанавливается, а возможности ОПЕК+ по увеличению предложения ограничены.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственный департамент США обсудил поставки газа в ЕС в случае нападения России на Украину или санкций против РФ. Штаты обратились в международные энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае необходимости.