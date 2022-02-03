Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n166580-andrey-ermak-podhvatil-koronavirus.html

Ракурс

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.

Ожидалось, что на следующей неделе Ермак примет участие во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине. О своей болезни Ермак сообщил 3 февраля в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что будет пытаться поправиться до встречи «нормандских» советников. Подчеркнул, что «продолжаю работать, не останавливаясь».

Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги, — говорится в сообщении.

Как известно, Ермак заболел коронавирусом во второй раз. В ноябре 2021 года на Банковой сообщили, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом, также COVID-19 заразился глава Офиса президента Андрей Ермак. Полностью выздоровели они 23 ноября 2021 года.

Напомним, 26 января состоялись восьмичасовые переговоры представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации. Советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что на встрече провели аудит минских договоренностей.

Впоследствии стало известно, что политические советники лидеров стран «нормандской четверки» встретятся в Берлине 10 февраля.