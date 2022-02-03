Россия выгоняет Deutsche Welle и заклеймит ее как СМИ-«иноагента»

Россия выгоняет Deutsche Welle и наклеит на нее клеймо СМИ-"иноагента"

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В России прекратят вещание Deutsche Welle и инициируют процедуру признания его СМИ-«иноагентом». Об этом 3 февраля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

РФ прекращает спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также закрывает ее корреспондентский пункт в Москве. Как сообщается на сайте МИДа, решение принято в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии.

Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-«иноагентом». Ведомство обещает аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Еще одной мерой в ответ на запрет вещания RT DE в Германии станет составления переченя лиц, причастных запрету трансляции RT DE в Германии: им запретят въезд в Россию.

Днем ранее немецкий медиарегулятор запретил распространение в Германии канала RT DE, который вещает на немецком языке. Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии объяснила это тем, что телеканал не запрашивал разрешения.

В МИД РФ отметили, что такое постановление — «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы», и предупредили о планах перейти к «ответным мерам» в отношении немецких СМИ.

Спор RT DE с немецкими властями начался прошлой осенью, после того как в конце сентября Google удалил c принадлежащего ему Youtube два немецкоязычных ютуб-канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку каналов «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Google пояснил «Интерфаксу», что бан был наложен на RT из-за того, что канал распространял «ложную информацию о COVID-19», нарушающую правила платформы. В компании пояснили, что RT DE получил предупреждение за загрузку контента, нарушающего эти правила, что привело «к приостановке их прав на публикацию видео».

16 декабря на платформе YouTube появился новый канал — RT auf Sendung, созданный для трансляции немецкого вещания RT. В тот же день видеохостинг удалил его за обход наложенных в сентябре ограничений.

Позже в декабре Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Бранденбург (MABB) также снял с вещания телеканал RT DE.

В МИД России после этого заявили, что расценивают действия Берлина как «разноплановое давление на российское СМИ и травлю его сотрудников». После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «может быть вынуждена ограничить работу немецких СМИ» из-за блокировки в Германии RT DE и «есть основания полагать, что германское правительство имеет к происходящему непосредственное отношение».