Росія виганяє Deutsche Welle і начепить на неї тавро ЗМІ-«іноагента»

https://racurs.ua/ua/n166579-rosiya-vyganyaie-deutsche-welle-i-nachepyt-na-neyi-tavro-zmi-inoagenta.html

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У Росії припинять мовлення Deutsche Welle та ініціюють процедуру визнання його ЗМІ-«іноагентом». Про це 3 лютого повідомило Міністерство закордонних справ РФ.

РФ припиняє супутникове та інше мовлення німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle, а також закриває її кореспондентський пункт у Москві. Як повідомляється на сайті МЗС, рішення ухвалене у зв’язку із забороною мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.

Москва також ініціює процедуру визнання Deutsche Welle ЗМІ-іноагентом. Відомство обіцяє анулювати акредитацію всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle. Ще одним заходом у відповідь на заборону мовлення RT DE у Німеччині стане складання переліку осіб, причетних до заборони трансляції RT DE у Німеччині: їм заборонять в’їзд до Росії.

Днем раніше німецький медіарегулятор заборонив поширення в Німеччині каналу RT DE, який мовить німецькою мовою. Комісія з ліцензування та нагляду за ЗМІ Німеччини пояснила це тим, що телеканал не звернувся за дозволом.

У МЗС РФ зазначили, що така постанова — «недвозначний сигнал, що російські занепокоєння демонстративно проігноровані», і попередили про плани перейти до «заходів у відповідь» щодо німецьких ЗМІ.

Суперечка RT DE з німецькою владою розпочалася минулої осені, після того як наприкінці вересня Google видалив з Youtube два німецькомовних ютуб-канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала блокування каналів «справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія».

Google пояснив «Інтерфаксу», що бан був накладений на RT через те, що канал розповсюджував «хибну інформацію про COVID-19», що порушує правила платформи. У компанії пояснили, що RT DE отримав попередження за завантаження контенту, що порушує ці правила, що призвело до «зупинення їх прав на публікацію відео».

16 грудня на платформі YouTube з’явився новий канал — RT auf Sendung, створений для трансляції німецького мовлення RT. У той же день відеохостинг вилучив його за обхід обмежень, що накладені у вересні.

Пізніше в грудні Європейський оператор супутникового зв’язку Eutelsat 9В на вимогу німецького медіарегулятора Берлін-Бранденбург також зняв з мовлення телеканал RT DE.

У МЗС Росії після цього заявили, що розцінюють дії Берліна як «різноплановий тиск на російське ЗМІ та цькування його співробітників». Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва «може бути змушена обмежити роботу німецьких ЗМІ» через блокування в Німеччині RT DE і «є підстави вважати, що німецький уряд має безпосереднє відношення до того, що відбувається».