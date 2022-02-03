Американці вбили лідера терористичного угруповання «Ісламська держава»

Американці вбили лідера ІДІЛ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166578-amerykanci-vbyly-lidera-terorystychnogo-ugrupovannya-islamska-derjava.html

Ракурс

Лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» був ліквідований у Сирії американськими військовослужбовцями.

Лідер ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші був убитий під час рейду спецназу в місті Ідліб, яке не контролює сирійський уряд. Деталі спецоперації поки залишаються засекреченими. Про загибель міжнародного терориста 3 лютого заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повідомляється на сайті глави Білого дому.

Раніше американські спецпризначенці провели широкомасштабну антитерористичну операцію в селі Атмех поблизу турецького кордону. Ліквідувати вдалося 13 терористів. Цей рейд став найбільшим з 2019 року, коли був вбитий лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді.

Як відомо, Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші — міжнародний терорист, проголошений «халіфом Ісламської держави Іраку і Леванту» 31 жовтня 2019 року після загибелі попереднього лідера ІДІЛ.

Нагадаємо, навесні 2021 року в Туреччині затримали одного з найближчих соратників колишнього лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Затриманим виявився — громадянин Афганістану, відомий як «Басім». В ІДІЛ він відповідав за військовий вишкіл бойовиків регіональних структур організації.