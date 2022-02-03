Американцы убили лидера террористической группировки «Исламское государство»

Американцы убили лидера ИГИЛ. Фото: УП

https://racurs.ua/n166578-amerikancy-ubili-lidera-terroristicheskoy-gruppirovki-islamskoe-gosudarstvo.html

Ракурс

Лидер террористической группировки «Исламское государство» был ликвидирован в Сирии американскими военнослужащими.

Лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши был убит во время рейда спецназа в городе Идлиб, который не контролирует сирийское правительство. Детали спецоперации пока остаются засекреченными. О гибели международного террориста 3 февраля заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, сообщается на сайте главы Белого дома.

Ранее американские спецназовцы провели широкомасштабную антитеррористическую операцию в селе Атмех вблизи турецкой границы. Ликвидировать удалось 13 террористов. Этот рейд стал крупнейшим с 2019 года, когда был убит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как известно, Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши — международный террорист, провозглашенный «халифом Исламского государства Ирака и Леванта» 31 октября 2019 года после гибели предыдущего лидера ИГИЛ.

Напомним, весной 2021 года в Турции задержали одного из ближайших соратников бывшего лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Задержанным оказался гражданин Афганистана, известный как «Басим». В ИГИЛ он отвечал за военную подготовку боевиков региональных структур организации.