Киев за шаг до локдауна — введение красной зоны зависит от действий КГГА

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Киев с 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Ранее такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак, поэтому переход не был неожиданным.

3 февраля глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице рано говорить о красной зоне, поскольку показатель госпитализаций в Киеве не очень высок. Но значителен показатель обнаружения вируса в лабораториях города.

Госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю заполненность больничных коек будет увеличиваться, — цитирует Рубана.

Киев стоит на пороге оранжевой зоны и зайдет в красную, если в ближайшие две недели противоэпидемические меры будут неправильными.

По словам Рубана, такие прогнозы связаны с широким распространением коронавируса Omicron, из-за чего другие регионы постепенно переходят в красную зону.

Пока точной даты перевода Киева в красную зону нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер.

Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в «стабильном состоянии», — считает Рубан и добавляет, что уже 30% школ Киева прекратили свою работу и перешли на дистанционное обучение.













Рубан отметил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации. По статистическим данным, привито уже более 60% населения.

В столице за прошлые сутки обнаружили 2 тыс. 437 больных коронавирусом, 16 человек умерли.