Киев за шаг до локдауна — введение красной зоны зависит от действий КГГА

Киев за шаг до локдауна — введение красной зоны зависит от действий КГГАhttps://racurs.ua/n166577-kiev-za-shag-do-lokdauna-vvedenie-krasnoy-zony-zavisit-ot-deystviy-kgga.htmlРакурс
Киев с 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Ранее такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак, поэтому переход не был неожиданным.
3 февраля глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице рано говорить о красной зоне, поскольку показатель госпитализаций в Киеве не очень высок. Но значителен показатель обнаружения вируса в лабораториях города.
Госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю заполненность больничных коек будет увеличиваться, — цитирует Рубана.
Киев стоит на пороге оранжевой зоны и зайдет в красную, если в ближайшие две недели противоэпидемические меры будут неправильными.
По словам Рубана, такие прогнозы связаны с широким распространением коронавируса Omicron, из-за чего другие регионы постепенно переходят в красную зону.
Пока точной даты перевода Киева в красную зону нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер.
Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в «стабильном состоянии», — считает Рубан и добавляет, что уже 30% школ Киева прекратили свою работу и перешли на дистанционное обучение.
Рубан отметил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации. По статистическим данным, привито уже более 60% населения.
В столице за прошлые сутки обнаружили 2 тыс. 437 больных коронавирусом, 16 человек умерли.