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Ракурс
Ракетные комплексы «Искандер». Фото: ТАСС

Ракетные комплексы «Искандер» перебросила РФ в Беларусь — Столтенберг

3 фев 2022, 15:53
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Белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» должны стартовать уже на следующей неделе, а Российская Федерация все продолжает наращивать группировку войск и техники на территории Беларуси.

Москва направила в Беларусь десятки тысяч военных, воздушную технику и ракетные дивизионы. В последний раз такая армада войск была сосредоточена в Беларуси еще во времена Холодной войны. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Интерфакс».

В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское присутствие там со времен Холодной войны, — подчеркнул он.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что здесь сосредоточены около 30 тыс. российских военных, силы спецназа, истребители, в том числе Су-35, комплексы двойного назначения «Искандер», а также системы противовоздушной обороны С-400.

Напомним, в феврале с 10 по 20 февраля в Беларуси состоятся совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022». Из Российской Федерации уже начали прибывать военнослужащих из состава Вооруженных сил. Это происходит в соответствии с «утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства».







Ранее сообщалось, что в Беларусь с Дальнего Востока командование российской армии направило два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В Москве утверждали, что военную технику привлекут к отработке «отражения внешней агрессии» и «охране границы в воздушном пространстве».

Источник: «Интерфакс»

Источник: Ракурс


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