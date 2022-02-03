В Могилянке забастовка из-за скандала с отмененными выборами президента

https://racurs.ua/n166575-v-mogilyanke-zabastovka-iz-za-skandala-s-otmenennymi-vyborami-prezidenta.html

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Студенты Киево-Могилянской академии (НаУКМА) объявили забастовку из-за несогласия Министерства образования и науки Украины признавать результаты выборов президента этого учебного заведения.

О таком решении студентов говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления НаУКМА.

Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты вправе не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест, — говорится в заявлении.

В забастовочный комитет вошли представители органов студенческого самоуправления, руководители студорганизаций, преподаватели и работники университета.

Комитет до конца 3 февраля сообщит о времени и дате протеста, а 4 февраля сообщество Киево-Могилянской академии проведет акцию под Кабинетом министров.

30 сентября 2021 года МОН объявило конкурс на замещение должности президента НаУКМА. Выборы прошли 20−27 января 2022 года.

На должность президента баллотировались и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. о декана факультета экономических наук Александра Гуменная и глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

В первом туре Гуменная набрала 201, а Квит — 232 голоса. После второго тура Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили один из ящиков для голосования. Полиция Киева сообщила, что урну нашли невредимой на одной из улиц возле НаУКМА и вернули избирательной комиссии.

28 января на сайте НаУКМА было обнародовано сообщение о том, что во втором туре Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная — 191 голос (42,92%). При этом против всех было 18 голосов (4,04%), испорчен 1 бюллетень.

1 февраля в комментарии «Укринформу» министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА. 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

Признать выборы, проходившие не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы взяли и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что урна для голосования покидал избирательный участок почти на час. Очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке, — прокомментировал инцидент на выборах Шкарлет.

Могилянка больше двух лет остается без руководителя. Нардеп Инна Совсун, ранее являвшаяся заместителем министра образования и науки, считает, что причиной срыва выборов является тот факт, что Квит возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Этот орган в октябре 2020 года признал нынешнего министра образования Шкарлета плагиатором, что не помешало ему возглавить МОН.

Шкарлет не может принять тот факт, что президентом вуза станет человек, обвинивший его в плагиате. Поэтому он не признает результаты выборов и хочет объявить повторный конкурс. Конечно, это абсолютно незаконное решение, министр вообще не может что-либо признавать или не признавать в университетском самоуправлении. Он по закону должен подписать контракт с победителем, которого определила избирательная комиссия, — написала Совсун.













Шкарлет в свое время был в Партии регионов и считался близким к одиозному министру образования Дмитрию Табачнику.