У Могилянці страйк через скандал зі скасованими виборами президента

https://racurs.ua/ua/n166575-u-mogylyanci-strayk-cherez-skandal-zi-skasovanymy-vyboramy-prezydenta.html

Ракурс

Студенти Києво-Могилянської академії (НаУКМА) оголосили страйк через незгоду Міністерства освіти та науки України визнавати результати виборів президента цього навчального закладу.

Про таке рішення студентів йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування НаУКМА.

Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест, — йдеться у заяві.

У страйковий комітет увійшли представники органів студентського самоврядування, керівники студорганізацій, викладачі та працівники університету.

Страйком до кінця 3 лютого повідомить про час і дату протесту, а 4 лютого спільнота Києво-Могилянської академії проведе акцію під Кабінетом міністрів.

30 вересня 2021 року МОН оголосило конкурс на заміщення посади президента НаУКМА. Вибори відбулися 20−27 січня 2022 року.

На посаду президента балотувалися в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

У першому турі Гуменна набрала 201, а Квіт — 232 голоси. Після другого туру Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Поліція Києва повідомила, що скриньку знайшли неушкодженою на одній з вулиць біля НаУКМА і повернули виборчій комісії.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що у другому турі Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна — 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%), зіпсовано 1 бюлетень.

1 лютого в коментарі «Укрінформу» міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА. 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.

Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати", — прокоментував інцидент на виборах Шкарлет.

Могилянка понад два роки залишається без очільника. Нардеп Інна Совсун, яка раніше була заступником міністра освіти та науки, вважає, що причиною зриву виборів є той факт, що Квіт очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Цей орган у жовтні 2020 року визнав нинішнього міністра освіти Шкарлета плагіатором, що не завадило йому очолити МОН.

Шкарлет не може прийняти той факт, що президентом вишу стане людина, яка звинуватила його в плагіаті. Тому він «не визнає" результати виборів і хоче оголошувати повторний конкурс. Звісно, це абсолютно незаконне рішення, міністр взагалі не може щось визнавати чи не визнавати в університетському самоврядуванні. Він просто по закону має підписати контракт із переможцем, якого визначила виборча комісія, — написала Совсун.

Шкарлет свого часу належав до Партії регіонів і вважався близьким до одіозного міністра освіти Дмитра Табачника.