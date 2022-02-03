Ракетні комплекси «Іскандер». Фото: ТАСС

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Білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022» мають стартувати вже наступного тижня, а Російська Федерація все продовжує нарощувати угруповання військ та техніки на території Білорусі.

Москва направила до Білорусі десятки тисяч військових, повітряну техніку та ракетні дивізіони. Востаннє така армада військ була зосереджена в Білорусі ще в часи Холодної війни. Про це 3 лютого заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає «Інтерфакс».

В останні дні ми спостерігаємо значну передислокацію російських військових сил до Білорусі. Це найбільша російська присутність там з часів Холодної війни, — наголосив він.

Генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що тут зосереджені про 30 тис. російських військових, сили спецназу, винищувачі, у тому числі Су-35, комплекси подвійного призначення «Іскандер», а також про системи протиповітряної оборони С-400.

Нагадаємо, у лютому з 10 до 20 лютого у Білорусі відбудуться спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022». З Російської Федерації вже почали прибувати військовослужбовців зі складу Збройних сил. Це відбувається відповідно до «затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави».

Раніше повідомлялося, що у Білорусь із Далекого Сходу командування російської армії направило два дивізіони зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф». У Москві стверджували, що військову техніку залучать до відпрацювання «відбиття зовнішньої агресії» і «охороні кордону в повітряному просторі».

Джерело: «Інтерфакс»