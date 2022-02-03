Київ за крок до локдауну - запровадження червоної зони залежить від дій КМДА

https://racurs.ua/ua/n166577-kyyiv-za-krok-do-lokdaunu-zaprovadjennya-chervonoyi-zony-zalejyt-vid-diy-kmda.html

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Київ з 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Раніше такий прогноз робив головний санлікар Києва Сергій Чумак, тому перехід не був несподіваним.

3 лютого глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, у столиці рано говорити про червону зону, оскільки показник госпіталізацій в Києві не дуже високий. Але значним є показник виявлення вірусу в лабораторіях міста.

Госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня заповненість лікарняних ліжок збільшуватиметься, — цитує Рубана УНН.

Київ стоїть на порозі помаранчевої зони і зайде у червону, якщо у найближчі два тижні протиепідемічні заходи будуть неналежними.

За словами Рубана, такі прогнози пов’язані з широким поширенням коронавірусу Omicron, через що інші регіони поступово переходять до червоної зони.

Наразі точної дати переведення Києва до «червоної» зони немає, оскільки все залежатиме від протиепідемічних заходів.

Якщо все організовувати правильно і дотримуватися всіх правил, тоді Київ може залишитися у «стабільному стані», — вважає Рубан і додає, що вже 30% шкіл Києва припинили свою роботу та перейшли на дистанційне навчання.













Рубан зауважив, що Київ зараз є лідером з вакцинації. За статистичними даними, щеплено вже понад 60%.

У столиці минулої доби виявили 2 тис. 437 хворих на коронавірус, 16 людей померли.