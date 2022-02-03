Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n166580-andriy-iermak-pidhopyv-koronavirus.html

Ракурс

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.

Очікувалося, що на наступному тижні Єрмак візьме участь у зустрічі політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в Берліні. Про свою хворобу Єрмак повідомив 3 лютого у Facebook.

Чиновник наголосив, що намагатиметься видужати до зустрічі «нормандських» радників. Наголосив, що «продовжую працювати, не зупиняючись».

Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Єрмак захворів на коронавірус вдруге. У листопаді 2021 року на Банковій повідомили, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус, також COVID-19 інфікувався голова Офісу президента Андрій Єрмак. Повністю одужали вони 23 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 26 січня відбулися восьмигодинні переговори представників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації. Радники лідерів «нормандської четвірки» на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що на зустрічі провели аудит мінських домовленостей.

Згодом стало відомо, що політичні радники лідерів країн «нормандської четвірки» зустрінуться у Берліні 10 лютого.