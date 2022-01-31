Нормандська четвірка. Фото: slovoidilo.ua

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Політичні радники лідерів країн «нормандської четвірки» зустрінуться у Берліні 10 лютого.

Нинішня ситуація на кордонах України є джерелом глибокого занепокоєння для Франції. Про це 31 січня перед засіданням Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, передає УНІАН.

За словами французького посла, ситуація на кордонах України є джерелом глибокого занепокоєння для Парижа. Дипломат наголосив, що Франція вкотре підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Рів'єр закликав Кремль брати участь у заходах з деескалації ситуації, дотримуватися норм міжнародного права. Натомість Франція підтримує усі зусилля, спрямовані на розвиток діалогу

Нарощення значного військового потенціалу вздовж сусідньої суверенної держави є загрозливою поведінкою. Це породжує законне питання про наміри Росії, особливо з урахуванням того, що ця країна вже порушила територіальну цілісність України, — заявив посол.













Нагадаємо, 26 січня відбулися восьмигодинні переговори представників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації. Радники лідерів «нормандської четвірки» на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Однак досягнути спільної мови між Україною та самопроголошеними ЛДНР не вдалося. Сторони вирішили провести консультації всередині своїх країн і через два тижні знову зустрітися в Берліні.

Джерело: УНІАН