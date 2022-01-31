Кратер з кільцями на Марсі. Фото: scientificrussia.ru

https://racurs.ua/ua/n166449-krater-iz-kilcyamy-na-marsi-vyyavyv-kosmichnyy-zond-foto.html

Ракурс

Новий кратер на Марсі виявили науковці за допомогою зонда ExoMars Trace (TGO).

Спільна місія TGO та Європейського космічного агентства зараз вивчає Червону планету — зонд облітає Марс та збирає дані про його розріджену атмосферу. Все цікаве він фіксує на фото за допомогою кольорової та стереоскопічної камери CaSSIS. Про це повідомляє видання LiveScience.

На зробленому фото зображена північна частина рівнини Ацидалії Планітія (Acidalia Planitia). Також видно кратер, який покритий льодом. Цей кратер має кільця, як у зрізаного дерева. Вчені припускають, що ці візерунки всередині можуть допомогти їм краще зрозуміти структуру льоду, і що відбувалося на Марсі протягом всієї його історії.

Астрономи завиляють, що цей кратер сповнений покладів, багатих водяним льодом. Дослідники припускають, що кільця кратера і помітні тріщини викликані змінами навколишнього середовища з плином часу. На думку фахівців, ці особливості є результатом зміни пір року і температур, внаслідок чого матеріал у кратері розширюється і стискається від спеки та холоду.

Нагадаємо, астрономи знайшли в атмосфері ультрагарячого газового гіганта WASP-189b метали — залізо, нікель, хром і діоксид титану. Всі ці метали додатково підвищують температуру планети.

Джерело: LiveScience