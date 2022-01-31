Джо Байден зробив заяву про Україну. Фото: АР

https://racurs.ua/ua/n166448-bayden-zrobyv-zayavu-pro-ukrayinu-pislya-zasidannya-radbezu-oon.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, виступив із заявою після сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.

Американський лідер заявив, що США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Байден наголосив, що Кремль повинен пам’ятати про те, що повномасштабна агресія загрожує серйозними наслідками. Сьогодні, 31 січня, у Радбезі ООН США представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України. Заяву Байдена оприлюднила прес-служба Білого дому.

Ми роз’яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози — не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно, — йдеться в заяві.













Глава Сполучених Штатів знову наголосив, що Росію чекають «швидкі та серйозні наслідки», якщо Москва вирішить відмовитися від дипломатичного вирішення питання. Байден упевнений, що весь світ повинен чітко розуміти те, що на погрози Росії слід відповідати рішуче.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки через загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну ініціювали засідання Радбезу ООН на 31 січня. Було вирішено, що зберуться на засідання щодо ситуації навколо України 18 лютого. За це проголосували 10 країн, три країни утрималися, а Росія та Китай проголосували проти.