Радбез ООН погодив дату проведення засідання щодо України

Радбез ООН проведе засідання щодо України. Фото: TASS/Ralf Hirschberger/dpa

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Рада безпеки ООН 18 лютого збереться на засідання щодо ситуації навколо України.

Засідання Радбезу ініціювали Сполучені Штати Америки через загрозу вторгнення Російської Федерації. За проведення засідання щодо України проголосували 10 країн. Три країни утрималися, а Росія та Китай проголосували проти. Рішення Ради безпеки з процедурних питань вважається ухваленим, якщо за нього проголосували дев’ять із 15 членів Ради. Про це повідомлялося в онлайн-трансляції засідання.

У ході засідання заступника генерального секретаря ООН з політичних питань і миротворчості Розмарі Ді Карло закликала Москву утриматися від провокаційної риторики та наголосила на необхідності дипломатичного вирішення конфлікту.

А постійний представник США Лінда Томас-Грінфілд звернула увагу, що Росія останнім часом загрожує військовими діями Києву. Вона закликала РФ обрати шлях дипломатії, а не конфлікту. Також нагадала, що під час війни на Донбасі загинули близько 14 тис. осіб, а 3 млн українців опинилися перед потребою гуманітарної підтримки.

Принципово важливо, щоби ця Рада відповіла на ризик агресивної та дестабілізуючої поведінки Росії для всього світу, — наголосила вона.

Нагадаємо, 31 січня Рада безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації довкола України. Засідання ініціювали Сполучені Штати. У Вашингтоні заявили, що готові протистояти будь-якій «дезінформації», яку Москва висуватиме під час засідання.