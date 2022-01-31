Совбез ООН согласовал дату проведения заседания по Украине

Совбез ООН проведет заседание по Украине. Фото: TASS/Ralf Hirschberger/dpa

https://racurs.ua/n166446-sovbez-oon-soglasoval-datu-provedeniya-zasedaniya-po-ukraine.html

Ракурс

Совет безопасности ООН 18 февраля соберется на заседание по ситуации вокруг Украины.

Заседание Совбеза инициировали Соединенные Штаты Америки из-за угрозы вторжения Российской Федерации. За проведение заседания по Украине проголосовали 10 стран. Три страны воздержались, а Россия и Китай проголосовали против. Решение Совета безопасности по процедурным вопросам считается принятым, если за него проголосовали девять из 15 членов Совета. Об этом сообщалось в онлайн-трансляции заседания.

В ходе заседания заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчества Розмари Ди Карло призвала Москву воздержаться от провокационной риторики и подчеркнула на необходимости дипломатического решения конфликта.

А постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд обратила внимание, что Россия в последнее время угрожает военными действиями Киеву. Она призвала РФ избрать путь дипломатии, а не конфликта. Также напомнила, что во время войны на Донбассе погибли около 14 тыс. человек, а 3 млн украинцев оказались перед потребностью гуманитарной поддержки.

Принципиально важно, чтобы этот совет ответил на риск агрессивного и дестабилизирующего поведения России для всего мира, — подчеркнула она.

Напомним, 31 января Совет безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации вокруг Украины. Заседание инициировали Соединенные Штаты. В Вашингтоне заявили, что готовы противостоять любой «дезинформации», которую Москва будет выдвигать во время заседания.