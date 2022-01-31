США созвали заседание Совбеза ООН из-за Украины, фото - Радио Свобода

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Совбез ООН собирается 31 января, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Это происходит на фоне опасений нового нападения РФ на Украину, что побудило США и Великобританию предупредить о «разрушительных» экономических санкциях против России в случае эскалации.

Соединенные Штаты заявили, что готовы противостоять любой «дезинформации», которую Москва будет выдвигать на заседании. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в эфире ABC TV 29 января, что «США и другие голоса — едины в призывах к россиянам дать объяснения».

Мы заходим на встречу, готовы выслушать их, но мы не собираемся отвлекаться на их пропаганду. Россия, обладающая правом вето в Раде, вероятно, попытается заблокировать заседание, инициированное США. Но Совет безопасности является единым. Наши голоса — едины в призыве к России дать объяснения, — заявила Томас-Гринфилд.

Россия действительно сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом 28 января заявил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

Посол США в ООН в четверг попросил Совет Безопасности ООН из 15 членов провести публичное заседание. Любой член Совета Безопасности может предложить процедурное голосование по блокированию заседания. Для победы на таком голосовании необходимо не менее девяти голосов. Дипломаты ООН заявили, что любая попытка остановить встречу будет провалена.

Совет Безопасности ООН собирался уже десятки раз по поводу кризиса в Украине после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из пяти членов Совбеза с правом вето.