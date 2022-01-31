Лондон угрожает санкциями российским олигархам, близким к Кремлю

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Великобритания намерена внести поправки в законы, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю» в связи с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину.

Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

По ее словам, сейчас санкции узконаправлены — британские власти могут вводить их только против компаний, имеющих прямое отношение к дестабилизации в Украине.

Теперь путинским олигархам или российским компаниям, которые поддерживают власти России, негде будет укрыться, — заявила глава британского МИД в интервью Sky News.

Трасс не исключила и возможной конфискации недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

На слова британского министра эмоционально отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова:

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие неотложные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свое мнение до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Там у вас списочек есть, кого из коррупционеров Россия просила выдать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал заявление тревожным «не только для нас, но и для наших компаний», что «демонстрирует непредсказуемость Лондона». Он заявил, что «речь идет о неприкрытой атаке на бизнес», и пригрозил ответной реакцией в случае, если Лондон предпримет такие меры.

Песков считает, что это повод для серьезной обеспокоенности для международных финансовых и бизнес-структур, а «подобные заявления подрывают инвестиционную привлекательность Соединенного Королевства».

План санкций, как ожидается, могут обнародовать перед поездкой премьер-министра Бориса Джонсона в Киев, которая запланирована на вторник.