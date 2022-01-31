Лондон погрожує санкціями російським олігархам, близьким до Кремля

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Велика Британія має намір внести поправки до законів, які дозволять вводити санкції проти російських банків, енергетичних компаній та «олігархів, близьких до Кремля» у зв’язку з загрозою російського збройного вторгнення в Україну.

Про це заявила британський міністр закордонних справ Ліз Трасс.

За її словами, зараз санкції вузькоспрямовані — британська влада може вводити їх лише проти компаній, які мають пряме відношення до дестабілізації в Україні.

Отож, путінським олігархам або російським компаніям, які підтримують владу Росії, ніде буде сховатися, — заявила глава британського МЗС в інтерв’ю Sky News.

Трасс не виключила і можливої ​​конфіскації нерухомості російських олігархів на території Великої Британії.

На слова британського міністра емоційно відреагувала представник МЗС РФ Марія Захарова:

Головне, ні кроку назад, місіс Трасс! Ми на вас дуже сподіваємося. Ніякі нагальні британські фінансові інтереси не можуть бути важливішими за демократію і свободу! Доведете свою думку до реалізації, зможете претендувати на отримання знака «За взаємодію». Намагайтеся. Там у вас списочок є, кого з корупціонерів Росія просила видати.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, назвав заяву тривожною «не тільки для нас, для наших компаній», що «демонструє непередбачуваність Лондона». Він заявив, що «йдеться про неприкриту атаку на бізнес», і пригрозив реакцією у відповідь у випадку, якщо Лондон вживе таких заходів.

Пєсков вважає, що це привід для серйозного занепокоєння для міжнародних фінансових та бізнес-структур, а «подібні заяви підривають інвестиційну привабливість Сполученого Королівства».

План санкцій, як очікується, можуть оприлюднити перед поїздкою прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Києва, яку заплановано на вівторок.