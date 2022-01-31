https://racurs.ua/n166438-uletela-na-2-tys-metrov-severnaya-koreya-ispytala-raketu-foto.html

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Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого масштабного запуска ракеты за последние пять лет.

На уникальных снимках из космоса запечатлены части Корейского полуострова и прилегающие районы. Об этом сообщает BBC.

В понедельник, 31 января, Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Максимальная дальность полета этой ракеты составляет около 4 тыс. км, что позволяет ей достичь территории главной военной тихоокеанской базы ВМФ на острове Гуам.

На вооружении Северной Кореи также состоят ракеты с большей дальностью полета, позволяющей достичь материковой территории США. Дальность полета ракеты «Хвасон-14» составляет 10 тыс. 400 км, а «Хвасон-15» — 13 тыс. км.

За последний месяц Северная Корея осуществила семь ракетных пусков, что вызвало критику со стороны США, Южной Кореи, Японии и других стран. ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия, по отношению к Северной Корее введены строгие санкции. Пхеньян, однако, игнорирует запреты.

Южная Корея и Япония первыми сообщили о запуске в воскресенье после обнаружения его своими противоракетными системами. По данным военных, ракета преодолела умеренное по меркам подобных аппаратов расстояние около 800 км и, достигнув высоты 2 тыс. км, упала в море у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4 тыс. км.

Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что испытание проводилось для «проверки ее точности». Траектория запуска была выбрана «из соображений безопасности соседних стран».

Напомним, ранее мы сообщали, что Северная Корея осуществила новый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки. Запуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в направлении моря.

Источник: BBC