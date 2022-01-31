https://racurs.ua/ua/n166438-poletila-na-2-tys-kilometriv-pivnichna-koreya-vyprobuvala-raketu-foto.html

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Північна Корея опублікувала фотографії, зроблені під час наймасштабнішого запуску ракети за останні п’ять років.

На унікальних знімках із космосу зображені частини Корейського півострова та прилеглі райони. Про це повідомляє ВВС.

У понеділок, 31 січня, Пхеньян підтвердив, що випробував балістичну ракету середньої дальності «Хвасон-12». Максимальна дальність польоту цієї ракети становить близько 4 тис. км, що дозволяє їй досягти території головної військової тихоокеанської бази ВМФ на острові Гуам.

На озброєнні Північної Кореї також складаються ракети з великою дальністю польоту, що дозволяє досягти материкової території США. Дальність польоту ракети «Хвасон-14» становить 10 тис. 400 км, а «Хвасон-15» — 13 тис. км.

За останній місяць Північна Корея здійснила сім ракетних пусків, що викликало критику зі сторони США, Південної Кореї, Японії та інших країн. ООН забороняє Північній Кореї випробування балістичної та ядерної зброї, щодо Північної Кореї запровадили суворі санкції. Пхеньян ігнорує заборони.

Південна Корея та Японія першими повідомили про запуск у неділю після виявлення його своїми протиракетними системами. За даними військових, ракета подолала помірну за мірками подібних апаратів відстань близько 800 км і, досягнувши висоти 2 тис. км, впала в море біля берегів Японії. На повної потужності і по стандартній траєкторії ракета може пролетіти до 4 тис. км.

Державне інформаційне агентство ЦТАК повідомило, що випробування проводилося для «перевірки її точності». Траєкторія запуску була обрана «з міркувань безпеки сусідніх країн».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Північна Корея здійснила новий запуск гіперзвукової балістичної ракети, здатної нести ядерні боєголовки. Запуск було здійснено зі східного узбережжя КНДР у напрямку моря.

Джерело: BBC