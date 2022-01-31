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США скликали засідання Ради безпеки ООН через Україну, фото - Радіо Свобода
США скликали засідання Ради безпеки ООН через Україну (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n166440-ssha-sklykaly-zasidannya-rady-bezpeky-oon-cherez-ukrayinu-translyaciya.htmlРакурс
Рада безпеки ООН збирається 31 січня, щоб обговорити ситуацію довкола України.
Це відбувається на тлі побоювання нового нападу РФ на Україну, що спонукало США і Велику Британію попередити про «руйнівні» економічні санкції проти Росії в разі ескалації.
Сполучені Штати заявили, що готові протистояти будь-якій «дезінформації», яку Москва висуватиме під час засідання. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила в ефірі ABC TV 29 січня, що «США й інші голоси — єдині в закликах до росіян дати пояснення».
Ми заходимо на зустріч готові вислухати їх, але ми не збираємося відволікатися на їхню пропаганду. Росія, яка має право вето в Раді, ймовірно, спробує заблокувати засідання, ініційоване США. Але Рада безпеки є єдиною. Наші голоси — єдині в заклику до Росії дати пояснення, — заявила Томас-Грінфілд.
Росія справді повідомила, що може призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це ще 28 січня заявив заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський.
Посол США в ООН у четвер попросила Раду Безпеки ООН з 15 членів провести публічне засідання. Будь-який член Ради Безпеки може запропонувати провести процедурне голосування для блокування засідання. Для перемоги на такому голосуванні необхідно щонайменше дев’ять голосів. Дипломати ООН заявили, що будь-яка спроба зупинити зустріч буде провалена.
Рада Безпеки ООН збиралася вже десятки разів з приводу кризи в Україні після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Вона не може вжити жодних дій, оскільки Росія є одним із п’яти членів Радбезу з правом вето.
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