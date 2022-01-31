США скликали засідання Ради безпеки ООН через Україну, фото - Радіо Свобода

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Рада безпеки ООН збирається 31 січня, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Це відбувається на тлі побоювання нового нападу РФ на Україну, що спонукало США і Велику Британію попередити про «руйнівні» економічні санкції проти Росії в разі ескалації.

Сполучені Штати заявили, що готові протистояти будь-якій «дезінформації», яку Москва висуватиме під час засідання. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила в ефірі ABC TV 29 січня, що «США й інші голоси — єдині в закликах до росіян дати пояснення».