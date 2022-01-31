Джо Байден сделал заявление об Украине. Фото: АР

https://racurs.ua/n166448-bayden-sdelal-zayavlenie-ob-ukraine-posle-zasedaniya-sovbeza-oon.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением после сегодняшнего заседания Совета безопасности ООН относительно агрессии России против Украины.

Американский лидер заявил, что США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Байден подчеркнул, что Кремль должен помнить о том, что полномасштабная агрессия чревата серьезными последствиями. Сегодня, 31 января, в Совбезе ООН США представили весь спектр российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины. Заявление Байдена обнародовала пресс-служба Белого дома.

Мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы — не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно, — говорится в заявлении.













Глава Соединенных Штатов вновь подчеркнул, что Россию ждут «быстрые и серьезные последствия», если Москва решит отказаться от дипломатического решения вопроса. Байден уверен, что весь мир должен четко понимать то, что на угрозы России следует отвечать решительно.

Напомним, Соединенные Штаты Америки из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину инициировали заседание Совбеза ООН на 31 января. Было решено, что соберутся на заседание по ситуации вокруг Украины 18 февраля. За это проголосовали 10 стран, три страны воздержались, а Россия и Китай проголосовали против.