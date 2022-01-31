Кратер с кольцами на Марсе. Фото: scientificrussia.ru

https://racurs.ua/n166449-krater-s-kolcami-na-marse-obnarujil-kosmicheskiy-zond-foto.html

Ракурс

Новый кратер на Марсе обнаружили ученые с помощью зонда ExoMars Trace (TGO).

Совместная миссия TGO и Европейского космического агентства сейчас изучает Красную планету — зонд облетает Марс и собирает данные о его разреженной атмосфере. Все интересное он фиксирует на фото с помощью цветной и стереоскопической камеры CaSSIS. Об этом сообщает издание LiveScience.

На сделанном фото изображена северная часть равнины Ацидалии Планития (Acidalia Planitia). Также виден кратер, который покрыт льдом. Этот кратер имеет кольца, как у срезанного дерева. Ученые предполагают, что эти узоры внутри могут помочь им лучше понять структуру льда, и что происходило на Марсе в течение всей его истории.

Астрономы завиляют, что этот кратер полон залежей, богатых водяным льдом. Исследователи предполагают, что кольца кратера и заметные трещины вызваны изменениями окружающей среды с течением времени. По мнению специалистов, эти особенности являются результатом смены времен года и температур, в результате чего материал в кратере расширяется и сжимается от жары и холода.

Напомним, астрономы нашли в атмосфере ультрагарящего газового гиганта WASP-189b металлы — железо, никель, хром и диоксид титана. Все эти металлы дополнительно повышают температуру планеты.

Источник: LiveScience