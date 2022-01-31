Нормандская четверка. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n166450-datu-sleduuschey-vstrechi-normandskih-sovetnikov-nazval-parij.html

Ракурс

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» встретятся в Берлине 10 февраля.

Нынешняя ситуация на границах Украины является источником глубокого беспокойства для Франции. Об этом 31 января перед заседанием Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, передает УНИАН.

По словам французского посла, ситуация на границах Украины является источником глубокого беспокойства для Парижа. Дипломат подчеркнул, что Франция в очередной раз подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ривьер призвал Кремль участвовать в мероприятиях по деэскалации ситуации, соблюдать нормы международного права. Тем временем Франция поддерживает все усилия, направленные на развитие диалога

Наращивание значительного военного потенциала вдоль соседнего суверенного государства является угрожающим поведением. Это порождает законный вопрос о намерениях России, особенно с учетом того, что эта страна уже нарушила территориальную целостность Украины, — заявил посол.

Напомним, 26 января состоялись восьмичасовые переговоры представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации. Советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Однако достичь общего языка между Украиной и самопровозглашенными ЛДНР не удалось. Стороны решили провести консультации внутри своих стран и через две недели вновь встретиться в Берлине.

Источник: УНИАН