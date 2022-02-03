"Байрактари" і мирні переговори у Стамбулі - про що домовилися Зеленський та Ердоган

https://racurs.ua/ua/n166582-bayraktary-i-myrni-peregovory-u-stambuli-pro-scho-govoryly-zelenskyy-ta-erdogan.html

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Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели 3 лютого переговори у Києві.

Після понад трьохгодинної розмови віч-на-віч вони вийшли до медіа. Президент України заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яку підписали сторони, допоможе вже найближчим часом досягти 10 млрд дол. торгового балансу між країнами за рік. Торік цей баланс виріс на рекордні 60% до 7,5 млрд. дол.

Також Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за бажання стати посередником у переговорах між Україною та РФ.

Увагу приділили співпраці в оборонній промисловості — створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Укладено угоду, яка розширить виробництво «Байрактарів» в Україні, — зазначив Зеленський.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після рамкової угоди з Туреччиною Україна може збудувати власний завод з виробництва безпілотників Bayraktar. Окрім того, за його словами, в Україні з’явиться центр підготовки операторів безпілотних дронів Bayraktar різних категорій, а для наступного покоління Bayraktar використають українські двигуни виробництва «Мотор Січ».

Зеленський припустив, що Туреччина відкриє консульства у Харкові та Львові.

Ердоган також зробив кілька заяв на брифінгу із Зеленським у Києві. Він зазначив, що його візит припав на чутливий період і наголосив на підтримці територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн. Ми з задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів, — повідомив Ердоган.

Турецький президент покритикував Захід за «безвідповідальні заяви та опубліковані сценарії окупації, що виснажують український народ». Він заявив, що готовий робити все необхідне для закінчення кризи «двох сусідніх дружніх країн». І він за те, щоб «погасити пожежу, а не розпалювати її».