В США і ЄС поки немає політичної волі до попереджувальних санкцій - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n166615-v-ssha-i-ies-poky-nemaie-politychnoyi-voli-do-sankciy-proty-rf-kuleba.html

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У США та ЄС поки що немає політичної волі запровадити попереджувальні санкції проти Росії, які діятимуть на випередження можливої агресії Кремля. Таку думку висловив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

З його слів, Росія вже «заробила» на новий пакет санкцій від Заходу. Водночас, міністр пояснив, що українські дипломати продовжують працювати над тим, щоби міжнародні партнери України все ж таки вдались до попереджувальних санкцій, не чекаючи нової агресії з боку Росії. І цей шлях, переконаний Кулеба, на 90% вже пройдений.

Залишилось десять, може, найважчих відсотків, але це десять відсотків, — зауважив Кулеба в ефірі програми «Право на владу».

Разом з тим, міністр закордонних справ спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він запевнив, що мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в основі — прямий діалог між Україною і ОРДЛО.